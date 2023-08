Mit Messer: Mann überfällt Kiosk in Hamburg – Polizei sucht Zeugen

Er hatte Polizei-Angaben zufolge das Messer schon in der Hand, als er den Laden betrat: Ein Mann hat am Dienstag gegen 23 Uhr einen Kiosk im Bereich des U-Bahnhofs an der Steinfurther Allee überfallen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Der Räuber – etwa 1,80 Meter groß, 19 bis 22 Jahre alt, korpulent, blonde Haare, schwarze Jeans und Kapuzenpulli, maskiert mit OP-Maske – soll direkt hinter den Verkaufstresen gegangen sein. Dabei habe er das Messer sichtlich in der Hand gehalten, so ein Polizeisprecher. Mit anwesend: der 31-jährige Angestellte des Kiosks.

Fahndung führt nicht zur Festnahme

Nachdem er eigenständig die Kasse geöffnet und geleert hatte, flüchtete der Täter den weiteren Angaben nach mit einem dreistelligen Geldbetrag in Richtung Rantumer Weg. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Festnahme.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)