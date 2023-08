Streit in Hamburg eskaliert: Mann mit Glasflasche ins Gesicht geschlagen

Streit mit schweren Folgen: Am Montagabend kommt es bei der S-Bahnstation Heimfeld offenbar zu einer Auseinandersetzung. Ein Mann greift einen anderen mit einer Glasflasche an – und das ins Gesicht! Zwei Personen wurden verletzt.

Polizeieinsatz in Heimfeld: Gegen 21.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Alten Postweg gerufen – auf dem Vorplatz der St.-Pauluskirche war offenbar ein Streit in einer kleinen Gruppe eskaliert. Dabei attackierte ein Mann laut Polizeiangaben einen anderen mit einer Glasflasche – ins Gesicht! Der Mann erlitt demnach Schnittverletzungen und blutete. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hamburg-Heimfeld: Eine Festnahme nach Angriff mit Glasflasche

Laut der Feuerwehr wurde noch eine weitere Person verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Weitere Informationen lagen am Dienstagmorgen noch nicht vor.

Ersten Erkenntnissen nach geht die Polizei davon aus, dass sich die Beteiligten kannten, so die Polizei zur MOPO. Weitere Ermittlungen zum Hergang dauern an. (ncd)