Geklauter 75.000-Euro-Mercedes kracht in Kiosk: „Fühlte sich wie ein Erdbeben an“

Mit hoher Geschwindigkeit ist ein weißer Mercedes gegen die Hausfassade eines Gebäudes am Hahnenkamp (Ottensen) gelenkt worden: Laut Polizei war das Fahrzeug zuvor gestohlen worden – der Fahrer ist füchtig.

Zeugen berichteten gegenüber der Polizei, dass das Mercedes GLC Coupé (Neupreis mindestens 75.000 Euro) gegen 3 Uhr in der Nacht zu Samstag die Große Rainstraße entlangfuhr.

Mercedes kracht in Kiosk: „Fühlte sich wie ein Erdbeben an“

An der Kreuzung zum Hahnenkamp/Hohenesch verlor der Fahrer die Kontrolle, prallte erst gegen einen Poller am Gehweg, dann in die Fassade des dortigen Kiosks. Die Scheibe riss, im Schaufenster aufgestellte Süßigkeiten flogen durch die Gegend.

Der Kioskbesitzer, ein 33-Jähriger, wohnt über dem Laden. Er sei aus dem Schlaf gerissen worden, sagte er einem Reporter vor Ort: „Es fühlte sich wie ein Erdbeben an.“

Polizei ermittelt: Mercedes wurde als gestohlen gemeldet

Der Mann am Steuer soll nach dem Unfall geflüchtet sein. „Er ist bisher nicht aufgefunden worden“, sagte ein Lagedienst-Sprecher am Samstagvormittag. Möglich, dass der Flüchtige verletzt ist: Durch den Crash lösten die Airbags aus, er muss mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein.

Am Tatort erschien auch der eigentliche Halter, der angab, dass sein Mercedes gestohlen worden sei. Die Polizei leitete noch in der Nacht ein entsprechendes Verfahren ein, ermittelt nun in dem Fall. Der Mercedes wurde sichergestellt.