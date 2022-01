Nach umfangreichen Ermittlungen haben Beamte des Hamburger Zollfahndungsamts am Montagmorgen zwei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Neben Niedersachsen auch es auch einen Einsatz in Bergedorf. Im Visier der Fahnder stand ein Mann, der im größeren Stil mit Drogen gehandelt haben soll.

Wie ein Sprecher der Zollfahndung der MOPO bestätigte, ergab sich bei den bereits länger laufenden Ermittlungen, dass ein Mann eine Wohnung an der Fockenweide als Umschlagplatz für den Drogenhandel genutzt haben soll. Dazu war auch eine Wohnung in Niedersachsen als möglicher weiterer Tatort in Betracht gekommen.

Hamburg: Fahnder durchsuchen Wohnung

An beiden Orten vollstreckten die Fahnder nun Durchsuchungsbeschlüsse. Laut des Sprechers konnte in der Bergedorfer Wohnung umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zu weiteren Einzelheiten will man wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens und möglicher Anschlussmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Angaben machen.