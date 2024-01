Mit Drogen gehandelt: Betreiber von Shisha-Bar verhaftet

Er soll seit Jahren mit Drogen gehandelt haben – nun haben Fahnder den Mann (28) festgenommen. In seiner Wohnung in Tonndorf, seiner Shisha-Bar in Eppendorf und einem angemieteten Kellerraum in Hamm wurden mehrere Kilo Drogen und rund 1200 Euro mutmaßliches Dealergeld sichergestellt.

Polizeiangaben zufolge sollen Ermittler des Drogendezernats den Hinweis erhalten haben, dass der Mann seit Jahren mit Marihuana und Haschisch handele. Am vergangenen Freitag wurde der 28-Jährige dann nach Observationen in seinem Auto gestoppt und festgenommen. In dem Wagen wurden 2,3 Kilogramm Marihuana gefunden.

Shisha-Bar in Eppendorf durchsucht

Schon im Vorwege waren Durchsuchungsbeschlüsse für eine vom Tatverdächtigen betriebene Shisha-Bar in Eppendorf und seine Wohnung in Tonndorf erwirkt worden. Diese wurden kurz darauf vollstreckt. Hierbei erlangten die Fahnder Hinweise auf einen Kellerraum in Hamm, den der 28-Jährige als Drogenbunker genutzt haben soll, und durchsuchten diesen sowie die dazugehörige Wohnung. Der Wohnungsmieter (29) wurde verhaftet.

Hier wurden 1500 Gramm Marihuana und etwa 700 Gramm Haschisch sowie mehr als 1200 Euro mutmaßliches Dealergeld sichergestellt. Der 28-Jährige kam in U-Haft.

In einem anderen Fall schlugen Beamte der Drogen Task-Force in Neugraben-Fischbek zu. Nach einem Hinweis stürmten die Beamten zusammen mit dem SEK die Wohnung eines 18-Jährigen. Der Verdächtige wurde zuvor vor einer Drogenhilfeeinrichtung in St. Georg festgenommen.

18-Jähriger dealt mit Haschisch und Tabletten

Bei ihm wurden 30 Gramm Haschisch, rund 50 verschreibungspflichtige Tabletten, etwa 150 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie ein Messer, zwei Pfeffersprays und ein Schließfach-Schlüssel gefunden. Bei der Durchsuchung der Wohnung seien laut Polizei weitere 60 Gramm Haschisch, etwa 45 Tabletten verschreibungspflichtiger Medikamente, etwas Kokain und mehr als 500 Euro Dealergeld sichergestellt worden.