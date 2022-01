Feueralarm in Rahlstedt: Am Montagabend ist ein selbstgebautes E-Auto in einer Garage in Flammen aufgegangen. Der Besitzer griff im wahrsten Sinne des Wortes beherzt ein – und verletzte sich dabei.

Damit hatten die Rettungskräfte sicherlich nicht gerechnet: Als sie um 21.40 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Paracelsusstraße alarmiert worden waren, war das Fahrzeug bereits nicht mehr in der Garage.

Autobrand: Mann erleidet Verbrennungen an Händen und im Gesicht

Der Besitzer hatte das brennende Elektroauto mit bloßen Händen herausgezogen. Wie die Polizei gegenüber der MOPO mitteilte, habe sich der Mann dabei Verbrennungen an den Händen und in seinem Gesicht zugezogen und außerdem Rauch eingeatmet.

Nach Angaben eines MOPO-Reporters vor Ort soll es sich um ein selbst gebasteltes Elektroauto gehandelt haben. Die Polizei gab an, dass wohl ein technischer Defekt schuld an dem Brand gewesen sein soll. Die Garage ist nun innen vollständig verrußt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (mp/roe/cnz)