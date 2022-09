Ein Mann ist am Sonntagmorgen mit seinem Auto gegen einen Lichtmast gefahren und im Gegenverkehr zum Stehen gekommen. Laut Lagedienst der Hamburger Polizei war der Mann um kurz vor 7 Uhr in Niendorf auf der Kollaustraße unterwegs, als es zum Unfall kam.

Durch die Kollision sei das Auto in den Gegenverkehr geschleudert worden. Aber: „Es waren keine weiteren Autos an dem Unfall beteiligt“, so ein Lagedienst-Sprecher zur MOPO. Auch der Airbag löste durch den Zusammenprall aus.

Hamburg: Mit Auto gegen Lichtmast – ein Verletzter

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr kam an die Unfallstelle. Die Straße wurde gesperrt, der Fahrer aus dem Ford Fiesta befreit, auf eine Trage gelegt und leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin blieb unversehrt.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei übernahm die Ermittlungen. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Alkohol soll keine Rolle gespielt haben. (dg)