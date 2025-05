„Miles“-Verfolgungsjagd mit 20 Streifenwagen – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Brutaler Überfall, Verfolgungsjagd durch die halbe Stadt – und jetzt die erste Festnahme: Mehr als ein Jahr nach dem Raubüberfall auf einen Mann (36) in Billstedt hat die Polizei einen Tatverdächtigen geschnappt.

Rückblick: Am späten Abend des 18. April 2024 wurde der 36-Jährige im Dudenweg von mehreren Personen überfallen. Die Täter setzten laut Polizei einen Elektroschocker ein, raubten dem Opfer zwei Smartphones und seinen Schlüsselbund. Anschließend flohen sie mit einem gemieteten Sprinter der Firma „Miles“. Es kam zu einer spektakulären Verfolgungsjagd mit mehr als 20 Streifenwagen – von Billstedt bis nach St. Pauli. Zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 35 Jahren wurden vorläufig festgenommen, später jedoch wieder entlassen.

Tatverdächtiger festgenommen, weitere Beteiligte gesucht

Nun geriet der inzwischen 36-jährige Verdächtige erneut ins Visier der Beamten: Im Rahmen der laufenden Ermittlungen durchsuchten Beamte des LKA eine Wohnung in Hamm, in der sich der Verdächtige aufhielt. Die Wohnung gehört seiner Lebensgefährtin. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl in anderer Sache vor – er wurde festgenommen und ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Auch im Stadtteil Neustadt kam es zur Durchsuchung einer weiteren Wohnung. Dort trafen die Ermittler auf einen weiteren Tatverdächtigen (26). Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kiez-Explosion: Gastronom spricht über Zerstörungen – was die Detonation auslöste

Die Durchsuchungen führten zur Sicherstellung von Beweismitteln, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an. Dabei prüfen die Ermittler auch, ob weitere Personen an dem Raub beteiligt gewesen sein könnten. (apa)