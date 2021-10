Am Montag gegen 5:15 Uhr hat ein Mann in seiner Mietwohnung in der Johann-Wenth-Straße in Stellingen einen Wohnungseinbrecher dingfest gemacht und der Polizei übergeben.

Schock für einen Mieter einer Erdgeschosswohnung in Stellingen. Der Mann wurde am Montag früh von Geräuschen in seinem Wohnzimmer geweckt. Als er nach der Ursachen sehen wollte, ertappte er einen Einbrecher, der gerade dabei war, seinen Wohnzimmerschrank zu durchwühlen. Dieser hatte sich über ein auf Kipp gestelltes Fenster Zutritt zu der Wohnung verschafft.

Einbruchsdezernat Eimsbüttel übernimmt die Ermittlungen

Der Wohnungsinhaber zögerte nicht lange, nahm den Einbrecher kurzerhand selbst fest und rief die Polizei. Nur wenig später übergabt er den Einbrecher den Beamten des Polizeikommissariats 27.

Bei der Durchsuchung des 21-jährigen Einbrechers stellten die Beamten vom Kriminaldauerdienst mögliches Einbruchswerkzeug sicher. Polizisten des LKA 132 prüfen nun das Vorliegen von Haftgründen und ob der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden soll.