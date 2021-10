Eine 56 Jahre alte Frau ist laut Angaben der Hamburger Polizei in der Nacht zu Sonntag in einer Parkanlage an der Lohbrügger Landstraße aus „sexuellen Motiven“ überfallen worden. Ein 28-Jähriger wurde festgenommen.

Der Mann soll die Frau unvermittelt von hinten attackiert und anschließend zu Boden gebracht haben. „Dann nahm er sexuelle Handlungen an ihr vor“, so ein Polizeisprecher. „Die Frau wehrte sich, so dass der Angreifer letztlich von ihr abließ und flüchtete.“ Das Oper erlitt durch den Angriff Verletzungen im Gesicht.

Sexualdelikt in Hamburger Park – Mann (28) festgenommen

Mit mehreren Funkstreifenwagen fahndete die Polizei nach dem Täter. Ein 28-Jähriger wurde daraufhin noch in der Nacht in Tatortnähe festgenommen. Er wird bei den Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42), die den Fall übernahmen, als dringend tatverdächtig eingestuft. (dg)