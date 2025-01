Meterhohe Flammen, Explosion: Feuerwehrleute in Hamburg verletzt

In der Nacht zum Montag ist ein großer Holzschuppen neben der Kneipe „Hermann’s Eck“ komplett abgebrannt. Eine Gasflasche explodierte. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt.

Der Notruf ging um 4.45 Uhr ein. Als die rund 35 Einsatzkräfte am Overwerder Bogen in Kirchwerder ankamen, stand der 20 mal zehn Meter große Schuppen bereits komplett in Flammen.

Die Wasserversorgung war laut Lagedienst schwierig. Die Einsatzkräfte mussten Schlauchleitungen zum Hohendeicher See verlegen. Die direkt danebenstehende Kneipe konnte vor den mehrere Meter hohen Flammen gerettet werden. Der Schuppen hingegen brannte nieder.

Im Innern war eine Gasflasche gelagert, die durch das Feuer explodierte. Zunächst hatte der Lagedienst von mehreren explodierten Druckbehältern gesprochen. Zwei Feuerwehrleute erlitten dadurch Knalltraumata. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und dann leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Nachlöscharbeiten waren gegen 7.20 Uhr beendet. (tst)