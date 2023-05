Rasierklinge im Bauch: Fahndung nach Flucht aus Hamburger Krankenhaus

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Mann, der möglicherweise in Lebensgefahr schwebt. Der Mann hatte sich im Krankenhaus Wandsbek befunden, wo ein metallischer Gegenstand in seinem Bauch diagnostiziert worden war. Vor der notwendigen OP verschwand er dort.

Laut Polizei habe sich Ahmed Mohamed Abdulranian Ali in der Asklepiosklinik in Wandsbek an der Alphonsstraße befunden. Hier wurde bei Röntgenaufnahmen ein Gegenstand aus Metall im Bauch des 27-Jährigen entdeckt. Nach MOPO-Informationen handelt es sich dabei um eine Rasierklinge.

Die Ärzte planten mit hoher Dringlichkeit eine Operation des Mannes. Doch der verschwand vor dem Eingriff spurlos.

Schnittverletzungen an Armen und Beinen

Er ist ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß und trägt kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit Blutanhaftungen und einer graue Jogginghose. Möglicherweise ist er ohne Schuhe unterwegs. Auffällig sind diverse Schnittverletzungen an Armen und Beinen. Hinweise an Telefon (040) 4286 56789.