Tragödie am Schulterblatt: Wohnung brennt – Frau tot aufgefunden

Tragischer Wohnungsbrand in der Sternschanze: Die Retter fanden in einem Haus am Schulterblatt eine 79-jährige Frau tot auf.

Gegen 6.05 Uhr gingen Notrufe bei der Feuerwehr ein. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss hatte ein Rauchmelder angeschlagen. Sechs Bewohner brachten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit, wie die Feuerwehr der MOPO sagte.

Für die Bewohnerin der brennenden Wohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät: Sie wurde von den Feuerwehrleuten tot geborgen.

Die 42 Einsatzkräfte hatten mit den Löscharbeiten laut Feuerwehr länger zu tun, da es sich um eine Messie-Wohnung handelte. In den großen Mengen Unrat entwickelten sich mehrere Glutnester.

Alle Wohnungen bis auf zwei konnten wieder bezogen werden. Ein Statiker überprüft nun den Zustand des Hauses.