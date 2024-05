Großeinsatz in Hamburg: Konzert unterbrochen – Elphi evakuiert

Alarm in der Elbphilharmonie (HafenCity): Kräfte der Hamburger Feuerwehr haben am Sonntagvormittag den Großen Konzertsaal räumen müssen. Ein Brandmelder hatte ausgelöst.

Ein Großaufgebot an Beamten wurde zum Kaiserkai an den Hafen entsandt. Besucher und das gesamte Orchester – darunter Stardirigent Kent Nagano – mussten den Saal verlassen. „Aus Sicherheitsgründen“, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Elbphilharmonie evakuiert: Das war der Grund

Zu einem Brand war es allerdings nicht gekommen: Ein defekter Geschirrspüler im 13. Stock hatte den Alarm und damit auch den Einsatz ausgelöst. So was könne man im Vorwege nie wissen, so der Sprecher weiter. „Wir müssen immer auf Nummer sicher gehen.“

Das Konzert konnte nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt werden. Die Feuerwehr rückte wieder ab. (dg)