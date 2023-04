Hamburg: Polizei stoppt Auto – zwei Insassen haben Stichverletzungen

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen in Lüneburg sind am Sonntagnachmittag mindestens zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden – einer von ihnen schwer. In Hamburg-Bergedorf kam es kurz darauf zu einer Festnahme.

Bei dem Streit im Stadtteil Kaltenmoor kam ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht nur ein Messer zum Einsatz, es sei wohl auch mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen worden. Anschließend soll ein Fahrzeug in Richtung Hamburg davon gefahren sein.

Dort konnten Polizisten den Wagen wenig später an einer roten Ampel in Bergedorf anhalten und die vier Männer darin kontrollieren. „Zwei von ihnen hatten Stichverletzungen im Rücken”, sagte ein Polizeisprecher in Hamburg.

Die beiden Verletzten kamen in Krankenhäuser. Zu den Hintergründen der Tat konnten die Sprecher zunächst nichts sagen. (dpa/mp)