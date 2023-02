Messerstich bei McDonald’s in Hamburg: Angestellter tut, als wäre nichts passiert

Bei einem Streit unter Mitarbeitern in einer McDonald’s-Filiale in Hamm ist am Montag ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Ein tatverdächtiger Angestellter wurde nun gefasst – weil er einfach zur Arbeit zurückkehrte, als sei nichts gewesen.

Die Tat geschah laut Polizei gegen 14.15 Uhr in der Eiffestraße. Ein Angestellter soll nach MOPO-Informationen dem Filialleiter ein Messer in den Rücken gestochen haben. Das Opfer kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestand aber nicht. Der Tatverdächtige flüchtete und war zur Fahndung ausgeschrieben.

Hamburg: Messerangreifer bei Schichtbeginn festgenommen

Bis zum Dienstag wurde der Mann nicht gefasst. Dann erschien er gegen 11.40 Uhr an seiner Arbeitsstelle und wollte seine Schicht antreten. Mitarbeiter riefen die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zum Polizeipräsidium. Die weiteren Ermittlungen dauern an.