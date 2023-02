Bei McDonald’s in Hamburg: Angestellter soll Chef niedergestochen haben

In einer „McDonald’s“-Filiale in Hamm ist es am Montagnachmittag zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Nach ihm wird gefahndet.

Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr wurden gegen 14.15 Uhr in die Eiffestraße gerufen. Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, sei in dem Fast-Food-Restaurant ein Mann nach einem Streit mit einem Messer in den Rücken gestochen worden.

Hamburg: Messer-Attacke bei „McDonald’s“

Während Polizisten den Tatort absperrten, versorgten Sanitäter den Verletzten. Er kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht. Nach MOPO-Informationen soll es sich bei dem Verletzten um den Filialeiter handeln.

Der Täter flüchtete. Nach ihm wird gefahndet. Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei ihm mutmaßlich um einen Angestellten der Filiale.