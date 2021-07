In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg ist ein 26-Jähriger mit einem Messerstich in den Rücken schwer verletzt worden. Aufgrund der Umstände am Mittwochabend ermittele die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Die Polizei wurde gegen 18.15 Uhr alarmiert und rückte zum Tatort am Alma-Ohlmann-Weg aus. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten beide Männer schon vor der Tat länger miteinander Streit und hatten sich dabei auch schon gegenseitig verletzt.

Der schwer verletzte 26-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er wurde notoperiert, sein Zustand ist stabil, wie der Lagedienst der Polizei Hamburg der MOPO mitteilte. Lebensgefahr habe zu keiner Zeit bestanden.

Der mutmaßliche Täter – ein 28 Jahre alter Mann – wurde vorläufig festgenommen. Er war nach der Attacke zunächst geflüchtet und hatte sich dann selbst gestellt. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Mordkommission ermittelt. (tst/dpa)