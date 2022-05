Streit in Bar eskaliert: Messerstecherei! Mann schwer verletzt

Messerstecherei in Harburg: Ein Mann ist am späten Sonntagabend in der Straße Harburger Ring schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Beamten wurden um kurz vor Mitternacht gerufen. Ein 31-Jähriger war bei einer Messerstecherei verletzt worden, er wurde in Lebensgefahr schwebend aufgefunden.

Messerstecherei nach Streit in Harburger Bar: Täter flüchtig

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es zuvor in einer Bar an der Julius-Ludowieg-Straße einen Streit gegeben.

Ein Notarzt begleitete den Mann ins Krankenhaus. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Hintergründe zu der Messerstecherei sind unklar. (paul)