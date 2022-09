Messerattacke in Hamburger Hinterhof – Mann schwer verletzt

Am Mittwochabend wurde in Billstedt ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Die Polizei war mit mehr als zehn Streifenwagen im Einsatz.

Ersten Polizeiangaben zufolge hatten sich gegen 18.20 Uhr mehrere Männer auf einem Garagenhinterhof im Letternkamp getroffen. Zu dieser Gruppe soll ein weiterer Mann hinzugekommen sein. Dieser habe unvermittelt auf einen 35-Jährigen eingestochen und diesen schwer verletzt.

Messerstich auf Hinterhof – Mann schwer verletzt

Das Opfer wurde von einem Notarzt versorgt und kam in eine Klinik. Lebensgefahr kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei fahndete mit mehr als zehn Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber nach dem flüchtigen Täter. Es wird geklärt, ob von einem versuchten Tötungsdelikt auszugehen ist und die Mordkommission die Ermittlungen übernimmt.