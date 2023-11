Familienstreit im Hamburger Norden eskaliert: 18-Jähriger niedergestochen!

In einer Wohnung in Hamburg-Langenhorn ist eine Auseinandersetzung blutig eskaliert: Ein junger Mann wurde mit einem Messer am Bauch verletzt und kam ins Krankenhaus.

Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 0.30 Uhr alarmiert. In der Wohnung an der Dortmunder Straße fanden sie neben dem Tatverdächtigen einen 18-Jährigen mit Stichverletzungen im Bauch sowie einen weiteren, leichter verletzten Mann vor.

Messerangriff in Wohnung in Hamburg-Langenhorn – ein Verletzter

Laut Polizei war ein eskalierter Familienstreit der Auslöser der Auseinandersetzung: Der 25-Jährige soll ein herumliegendes Messer gegriffen und damit auf den 18-Jährigen und seinen Bruder eingestochen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizei Hamburg: In Sportsbar mit Waffe gedroht – Großeinsatz!

Die Verletzungen waren laut Polizei nur oberflächlich. Angaben der Feuerwehr zufolge wurde er aber in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.