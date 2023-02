Messerattacke in Hamburg: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Er soll Ende Januar dieses Jahres versucht haben, seine Ex-Lebensgefährtin in Barmbek-Nord zu töten. Nun ist der mutmaßliche Täter in Luxemburg verhaftet worden. Zielfahnder waren ihm auf der Spur.

Es waren schlimme Szenen, die sich am Nachmittag des 28. Januar in der Meister-Franke-Straßen abspielten. Franziska O. (35) hatte gerade zusammen mit ihrem Sohn (6) und ihrem neuen Lebenspartner das Haus verlassen, als ihr Ex (43) auf sie zu lief und sie mit Messerstichen lebensgefährlich verletzte. Vor den Augen ihres Kindes.

Messerattacke in Hamburg: Frau mit Notarzt in Klinik

Die Frau kam mit dem Notarzt in eine Klinik, der Täter flüchtete. Die Staatsanwaltschaft erließ einen nationalen und internationalen Haftbefehl, weil Ermittlungen ergeben hatten, dass der Mann sich nach Luxemburg absetzen könnte.

Zielfahnder waren ihm auf der Spur und nahmen ihn in der Nacht zu Montag auf dem Bahnhof Wasserbillig in Luxemburg fest. Er kam dort in U-Haft und soll zeitnah nach Hamburg überführt werden.