Messerangriff in Hamburg: Frau schwer verletzt, Mordkommission ermittelt

Großeinsatz der Hamburger Polizei am Samstagnachmittag: In Barmbek-Nord ist es gegen 16.30 Uhr zu einem Angriff mit einem Messer gekommen. Eine Frau ist dabei lebensbedrohlich worden. Der Täter ist flüchtig – die Fahndung läuft. Ermittler sichern bis in die Nacht Spuren am Tatort.

Wie der Lagedienst der Polizei der MOPO bestätigte, ist eine Frau in der Meister-Francke-Straße mit einem Messer attackiert worden. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.

Hamburg: Messerattacke – Frau schwerverletzt

Die schwerverletzte Frau war nur „bedingt ansprechbar“ und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein MOPO-Reporter von vor Ort berichtet von Blutflecken auf dem Gehweg. Zeugen sollen Schreie wahrgenommen und einen flüchtenden Mann gesehen haben.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Vermutlich handelt es sich bei dem Täter um den Ex-Partner des Opfers – genauere Hintergründe sind aber derzeit noch völlig unklar. Die Fahndung läuft. (roeer/elu)