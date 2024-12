Messerattacke auf Juwelier: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ hilft bislang wenig

Im März 2015 überfiel ein Mann einen Juwelier in Hamburg-Harburg und verletzte den 54-Jährigen lebensgefährlich. Trotz ZDF-Sendung kamen keine wichtigen Hinweise, sagt die Polizei.

Die Ermittler hoffen weiterhin darauf, dass sich mögliche Zeuginnen und Zeugen noch mit hilfreichen Hinweisen melden. Für Hinweise, die zur Aufklärung führen, ist mittlerweile eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Von dem Überfall am 20. März 2015 – während einer partiellen Sonnenfinsternis – gibt es scharfe Aufnahmen des Täters. Der Mann hatte an dem Tag einen 54 Jahre alten Juwelier in dessen Laden im Stadtteil Harburg ohne Vorwarnung mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. Nach dem Angriff, der sich am Rande eines belebten Marktplatzes ereignete, musste der Juwelier notoperiert werden. Bis heute blieb die Fahndung erfolglos. (dpa/mp)