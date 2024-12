Angriff auf Juwelier: Hamburger Kriminalfall bei „Aktenzeichen XY“

Im März 2015 überfällt ein Mann einen Juwelier in Hamburg-Harburg und verletzt den 54-Jährigen lebensgefährlich. Nun erhoffen sich die Ermittler durch eine ZDF-Sendung neue Hinweise.

Die Messerattacke ist am Mittwoch (20.15 Uhr) Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“. Um neue Hinweise zu erhalten, die zur Ermittlung des Täters führen, werde die Polizei Hamburg nach eigenen Angaben wohl auch eine Belohnung aussetzen.

Angriff auf Hamburger Juwelier: Täter noch auf freiem Fuß

Bei dem Überfall am 20. März 2015 war ein 54-jähriger Juwelier laut Polizei in seinem Laden im Stadtteil Harburg mit einem Messer attackiert und zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Angriff, der sich am Rande eines belebten Marktplatzes ereignete, musste der Juwelier notoperiert werden. Er erlitt mehrere Stichwunden.

Obwohl es scharfe Aufnahmen des Täters von der Überwachungskamera gibt, blieb die Fahndung bis jetzt erfolglos. Durch die Ausstrahlung und überregionale Fahndung erhoffe sich die Polizei nun neue Hinweise. (dpa)