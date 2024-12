Mann überfällt Discounter – wenige Stunden später stellt er sich selbst der Polizei

Er täuschte vor, Zigaretten und ein Getränk kaufen zu wollen. Doch als die Kassiererin die Ware abkassierte, zog der Mann plötzlich eine Waffe. Er forderte die Kassiererin auf, das Bargeld herauszugeben. Doch diese reagierte auf eine überraschende Weise.

Am Donnerstag kam es in einem Discounter an der Haldesdorfer Straße in Bramfeld zu einem ungewöhnlichen Überfall. Trotz einer Schusswaffe, die direkt auf die Kassiererin gerichtet war, kam sie der Aufforderung des Mannes schlichtweg nicht nach. Sie weigerte sich, das Bargeld herauszugeben.

Mann mit Waffe überfällt Discounter – wenig später stellt er sich der Polizei

Als der Mann bemerkte, dass die Frau scheinbar unbeeindruckt von seiner Waffe war, ergriff er die Zigaretten und das Getränk und floh aus dem Discounter. Wenig später, gegen 7.50 Uhr, rückten Einsatzkräfte der Polizei an. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz und genervte Anwohner: Böller-Alarm in Hamburger Stadtteilen

Rund zwei Stunden später kam es jedoch zu einer überraschenden Wendung: Der Täter erschien plötzlich in einer Polizeiwache und stellte sich freiwillig. Die Polizisten durchsuchten den 36-jährigen Deutschen und fanden eine Schachtel Zigaretten sowie die Waffe, die er bei mutmaßlich bei der Tat verwendet hatte. Beide Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt.

Bei genauerer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Softairpistole handelte. Der bereits polizeibekannte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt. Ob er in Untersuchungshaft kommt, war am Freitagmorgen noch unklar. Ermittlungen dauern an.