Messerangriff vor Shisha-Laden – Verdächtiger ist noch minderjährig

Blutiger Angriff am Samstagabend: Vor einem Shisha-Laden an der Wandsbeker Marktstraße sind zwei Männer (15, 29) mit einem Messer verletzt worden. Nach MOPO-Informationen ist der mutmaßliche Täter erst 14 Jahre alt. Die Polizei bestätigte das Alter des Verdächtigen am Sonntag.

Die beiden Opfer der Messerstiche kamen mit Rettungswagen und Polizeibegleitung in Krankenhäuser, ihre Verletzungen sollen aber nicht lebensbedrohlich sein. Auf dem Fußweg vor dem Geschäft für Shisha-Zubehör waren nach der Tat Blutspuren zu sehen, Einsatzkräfte sperrten den Tatort ab.

Der Jugendliche wurde nach MOPO-Informationen zur Vernehmung auf ein Polizeirevier gebracht, wohin auch seine zum Tatort geeilte Mutter geschickt wurde.

Hintergrund der Auseinandersetzung soll ein Streit zwischen dem 14-Jährigen und dem Besitzer (29) gewesen sein. Laut Polizei wurde der 14-Jährige vom 15-Jährigen gefragt, ob dieser Tabak für ihn besorgen könnte. Der Besitzer soll den Verkauf aber vergeweigert haben. „Daraufhin entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Verdächtige ein Messer zog und den Shisha-Bar-Besitzer damit schwer am Arm verletzte“, so ein Polizeisprecher. Der 15-Jährige wurde beim Schlichten verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.