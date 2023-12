Messerangriff von hinten: Raub auf offener Straße in Hamburg

Er konnte den Angriff nicht kommen sehen: Ein 48-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag in Wandsbek von hinten mit einem Messer verletzt und ausgeraubt worden. Die Kripo sucht Zeugen.

Das Opfer war gegen 2.12 Uhr auf der Wandsbeker Marktstraße unterwegs, als es in Höhe Hammer Straße zur Attacke kam: Ein Unbekannter stach ihm von hinten in die Schulter, flüchtete anschließend mit dessen Smartphone in unbekannte Richtung. Es ging so schnell, dass das der 48-Jährige den Angreifer gegenüber Polizisten nicht beschreiben konnte. Passanten waren zuvor auf das Opfer aufmerksam geworden und hatten die Beamten informiert.

Überfall in Wandsbek: Kripo sucht Zeugen

Die Polizisten fahndeten mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen nach einem Tatverdächtigen. Aber: „Es wurde in der Nacht niemand angetroffen“, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Die glücklicherweise nur oberflächlichen Verletzungen des 48-Jährigen wurden versorgt, ehe er ins Krankenhaus nach St. Georg kam. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr.

Zeugen werden sich gebeten, sich unter der Telefonnummer 428 65 6789 zu melden. (dg/röer)