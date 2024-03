Messerangriff? Polizei schickt mehrere Streifenwagen

Größerer Einsatz in Langenhorn: In einer Beratungsstelle am Tannenweg soll eine Person mit einem Messer bedroht worden sein.

Die Polizei entsandte gleich mehrere Streifenwagen, als sie die Info über den Notruf am Samstagabend um kurz vor 20 Uhr erreicht hatte. Anrufer sprachen gar von einem Messerangriff.

Unklar, ob ein Messer gezeigt wurde

Dies bestätigte sich vor Ort nicht. Zwei Personen hätten sich vermutlich nur verbal gestritten, ob ein Messer dabei gezeigt wurde, sei noch unklar, so ein Polizeisprecher.

Die Beamten sprachen mit Zeugen, die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist unbekannt. (dg/röer)