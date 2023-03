Messerangriff in Wohnung: Streitschlichter (49) verletzt

In Langenhorn ist am Freitagmittag ein 32-Jähriger festgenommen worden. Er soll versucht haben, in seiner Wohnung einen 49-jährigen Bekannten zu töten.

Der 32-Jährige und seine Mutter (54) befanden sich mit dem Bekannten in ihrer Wohnung. Laut Polizei gerieten die Mutter und ihr betrunkener Sohn in Streit.

32-jähriger Sohn verletzt seinen Bekannten in Langenhorn

Als der 49-jährige Bekannte die Situation beruhigen wollte, ging der 32-Jährige mit Messern auf ihn los. Bei den Abwehrversuchen wurde der Bekannte schließlich an der Hand verletzt. Der Frau geschah nichts.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die Schreie der Mutter vergesse ich nicht“: Was dieses Ehrenamt so besonders macht

Die Handverletzungen wurden vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Mutter. Der 32-Jährige wurde festgenommen, ein Richter erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen. (prei)