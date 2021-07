Blutige Auseinandersetzung in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Polizisten entdeckten in der Nacht zu Dienstag in St. Georg einen schwer verletzten Mann. Er hatte mehrere Stichwunden. Ein Notarzt versorgte den lebensgefährlich Verletzten. Die Mordkommission ermittelt.

Wie die Polizei vermeldete, habe die Besatzung eines Streifenwagens gegen 1.10 Uhr einen Mann entdeckt, der an der Altmannbrücke hockte.

Hamburg: Mordkommission ermittelt nach Messerangriff am Hauptbahnhof

Als ihn die Beamten überprüfen wollten, entdeckten sie, dass er aus mehreren Wunden stark blutete. Sie alarmierten einen Notarzt. Der versorgte den lebensgefährlich verletzten Mann und transportierte ihn in eine Klinik. Inzwischen sei sein Zustand wieder stabil.

In der ersten Vernehmung gab das Opfer an, von vier Männern in Höhe des „Drob Inn” angegriffen worden zu sein. Einer der Angreifer hätte mit einem Messer mehrfach auf ihn eingestochen. Alle seien 20 bis 25 Jahre alt und ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 040 4286 56789.