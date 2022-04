Bei Rot gefahren? Zwei Verletzte bei Kreuzungs-Crash in Hamburg

Kreuzungs-Crash in Eimsbüttel: Am Dienstagvormittag sind an der Kieler Straße/Ecke Eimsbüttler Marktplatz zwei Autos heftig kollidiert. Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Zu dem Unfall kam es um 11.15 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat ein Mercedes-Fahrer (72) eine rote Ampel missachtet und so den Unfall verursacht. Er krachte mit einem von rechts kommenden Skoda zusammen, in dem ein 54-jähriger Mann und eine 53-jährige Frau saßen. Beide wurden durch den Zusammenstoß verletzt.

Hamburg: Kreuzungs-Crash in Eimsbüttel

Während die Beifahrerin vor Ort versorgt wurde, musste der Skoda-Fahrer mit einer Platzwunde am Kopf und Abschürfungen am Knie ins Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist nach Angaben der Polizei unverletzt geblieben.

Das könnte Sie auch interessieren: Nahe Hamburg: Behörde kapituliert vor diesem Straßenstrich

Beide Autos erlitten enorme Sachschäden: Airbags wurden ausgelöst, Flüssigkeiten traten aus. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt-West sperrte die Straße für rund 90 Minuten, bevor der Verkehr gegen 12.45 Uhr wieder fließen konnte.