Autohasser fackelt Mercedes in Hamburg ab – wer kennt diesen Mann?

Ein Mann soll im vergangenen Jahr in Rahlstedt einen Mercedes in Brand gesteckt haben. Die Flammen beschädigten ein weiteres Fahrzeug. Nun sucht die Polizei mit dem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Brandstifter.

Laut Polizei soll der Abgebildete am Abend des 18. April am Ziehrerweg Ecke Islandstraße zunächst mehrfach an einem dort geparkten Mercedes vorbeigegangen sein. Etwas später soll er einen der Hinterreifen in Brand gesteckt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt an Schulen – was können Eltern tun?

Die Flammen breiteten sich rasch auf das gesamte Fahrzeug aus. Auch ein daneben stehender Transporter wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 35 Jahre alt, er trug einen Vollbart und war bekleidet mit einem karierten Oberteil, dunkler Jeans, dunklen Schuhen und einem dunklen Basecap. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.