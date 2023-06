Auffahrunfall mit mehreren Autos in Hamburg: Vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall an der Straße Nedderfeld in Eppendorf sind am Freitagabend vier Menschen leicht verletzt worden: Laut Polizei kam es zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Verkehrsbedingt hatte eines der beteiligten Autos halten müssen. Der Fahrer des dahinter fahrenden Wagens muss dies offenbar zu spät wahrgenommen haben. „Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit seinem Pkw und schob den vorderen noch gegen einen dritten“, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Unfall in Hamburg: Drei Verletzte ins Krankenhaus

Während die Beamten die Straße sperrten, übernahmen Kräfte der Feuerwehr die Versorgung der vier Verletzten: Einer soll sich am Kopf verletzt und unter Gedächtnisverlust gelitten haben, ein anderer klagte über Schmerzen am Rücken. Der Sprecher weiter: „Drei der vier Leichtverletzten kamen in Kliniken.“ Der vierte Verletzte blieb vor Ort.

Das könnte Sie auch interessieren: Eine kleine Änderung – Zehntausende erwischt’s: Dieser Blitzer bricht alle Rekorde

Der Vekehrsunfalldienst übernahm am Abend noch die Arbeiten in dem Fall. Die Sperrung der Straße wurde gegen 20 Uhr aufgehoben, rund 90 Minuten nach Einsatzbeginn. Der Stau wurde örtlich umgeleitet. (dg)