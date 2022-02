Das Hamburger Bezirksamt Mitte und das Bezirksamt Altona haben am Wochenende in mehreren Betrieben die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrolliert. Unter anderem musste dabei ein Testzentrum in Rothenburgsort schließen, weil es hier gleich mehrere Verstöße gegeben hatte.

Der Polizei zufolge wurden am Samstag in Rothenburgsort insgesamt drei Räumlichkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Das Testzentrum befand sich in einem Wohnhaus. Abstände zu Bewohnern seien hier mitunter nicht eingehalten worden, wie ein Sprecher am Sonntag berichtete.

Corona-Kontrollen: Testzentrum und Friseursalon dicht

Außerdem sprach er von einem „unsachgemäßen Umgang mit dem Teststreifen“. Auch in einem Friseursalon wurde kontrolliert, hier seien die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten worden und es habe kein Desinfektionsmittel gegeben.

Der Salon sei wegen eines fehlenden Schutzkonzepts ebenfalls geschlossen worden. Der Betrieb hatte in der Vergangenheit schon einmal wegen Corona-Verstößen schließen müssen.

Hamburg: Gefälschte Impfpässe in Dönerfabrik

Bei der dritten kontrollierten Räumlichkeit handelte es sich um eine Dönerfabrik. Drei Mitarbeiter sollen den Beamten gefälschte Impfpässe vorgelegt haben. Zusätzlich wurden offenbar abseits der Corona-Verordnung weitere Hygienemängel festgestellt. Eine Schließung sei hier jedoch nicht angeordnet worden, es wurden allerdings entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Im Bezirk Altona hatte es am Samstagabend ebenfalls Corona-Kontrollen im Bereich der Schanze gegeben. Von zwölf überprüften Betrieben habe es in sechs Fällen Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben. Ein Imbiss, der bereits öfter durch Verstöße aufgefallen sei, habe „grobe Uneinsichtigkeit“ gezeigt und musste kurzweilig schließen.