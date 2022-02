Corona-Kontrolle in Hamburg – Testzentrum geschlossen

Gefälschte Impfpässe, kein Hygienekonzepte – Corona-Kontrollen am Samstag deckten in Rothenburgsort gleich mehrere Verstößen in Betrieben auf. Ein Testzentrum wurde vom Gesundheitsamt geschlossen.

Die Kontrollen wurden am Samstag zwischen 11 Uhr und 14 Uhr im Stadtteil Rothenburgsort vom Bezirk-Mitte und der Polizei durchgeführt. Dabei deckten die Beamt:innen diverse Verstöße auf und schlossen gleich zwei Einrichtungen, wie die Polizei der MOPO bestätigte.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Von den Schließungen betroffen war unter anderem ein Corona-Testzentrum im Vierländer Damm. Laut Polizeiangaben wurde hier unsachgemäß mit Testmaterial umgegangen und auch der Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Nach MOPO-Informationen steht der Betrieb außerdem im Verdacht, positive Testergebnisse nicht an die zuständigen Behörden übermittelt zu haben.

Ebenfalls die Türen erst einmal schließen muss ein Friseursalon, der kein Schutzkonzept vorlegen konnte, den Mindestabstand nicht einhielt und bereits vorher mit ähnlichen Verstößen aufgefallen war.

Das könnte Sie auch interessieren: Lieferung per „Koks-Taxi“ und riesige Gewinne – Polizei zerschlägt Drogenring

Auch in einer Dönerfabrik im Vierländer Damm stellten die Beamten Verstöße fest. Demnach legten Mitarbeiter:innen gefälschte Impfpässe vor. Ein Ermittlungsverfahren wegen Dokumentenfälschung wurde eingeleitet. (to)