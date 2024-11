Mehrere Razzien in Hamburg – Beweismittel sichergestellt

In Hamburg hat es am Mittwochabend mehrere Razzien gegeben. Beamte des Landeskriminalamts durchsuchten stundenlang insgesamt drei Objekte – darunter zwei Shisha-Bars.

Von 20 bis 23 Uhr wurden zwei Shisha-Bars in Wandsbek und eine Wohnung in Rahlstedt durchsucht. Ziel der LKA-Beamten war es, Beweismittel in einem Ermittlungsverfahren wegen eines Sexualdelikts und gefährlicher Körperverletzung sicherzustellen, sagte ein Sprecher der Polizei der MOPO.

Die Durchsuchungen seien erfolgreich gewesen. Man habe alle Beweismittel sicherstellen können. Zu Zwischenfällen sei es laut Polizei nicht gekommen. (mp)