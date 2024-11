Mehrere Verletzte nach Kellerbrand – Zufall verhindert Tragödie

Großeinsatz der Feuerwehr in Harburg: In Harburg hat es am Sonntagabend in einem Keller gebrannt, mehrere Menschen wurden verletzt. Ein Zufall verhinderte noch Schlimmeres.

Gegen 22.10 Uhr wurde die Feuerwehr von Bewohnern des Mehrfamilienhauses an der Hastedtstraße alarmiert. Die Bewohner berichteten, dass sich dichter schwarzer Brandrauch im Treppenhaus ausbreite und es im Keller brenne.

Großeinsatz in Harburg: Verletzte durch Kellerbrand, darunter Kleinkinder

Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich zahlreiche Bewohner bereits eigenständig in Sicherheit gebracht. Mehrere von ihnen hatten dabei giftigen Brandrauch eingeatmet. Acht Personen, darunter zwei Kinder, wurden von der Feuerwehr vor Ort rettungsdienstlich versorgt.

Für die anderen Bewohner des Hauses wurde ein Linienbus des HVV an die Einsatzstelle geordert, damit sie nicht in der Kälte ausharren mussten. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort berichtete, führte ein glücklicher Zufall dazu, dass sich das Feuer nicht noch weiter ausbreiten konnte. Durch die Flammen wurde im Keller eine Wasserleitung beschädigt, die den Brand quasi eigenständig löschte. Somit konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten.