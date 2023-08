Mehrere Brände in der Nacht: Feuerwehr rettet Menschen

Mehrere Feuermeldungen im gesamten Stadtgebiet für die Hamburger Feuerwehr: Darunter zwei Brände in Bergedorf und Ottensen, bei denen Menschen in Gefahr sein sollten.

Zwischen Dienstagabend 19.10 Uhr und Mittwochmorgen 4.40 Uhr rückten Löschzüge 13 Mal zu Feuermeldungen aus. Meistens war ein Eingreifen der Retter nicht nötig. Zweimal aber mussten sie tatsächlich ran.

Mehrere Brandeinsätze in einer Nacht

Gegen 2.20 Uhr meldete ein Bewohner eines Hauses am Brookweg (Bergedorf) eine starke Verqualmung aus einer Wohnung. Noch während die Retter auf der Anfahrt waren, wurde gemeldet, dass Bewohner womöglich in Gefahr seien. Darum rückte Verstärkung mit an. Am Einsatzort angekommen hatten sich die Mieter bereits selbst in Sicherheit gebracht. Angebranntes Essen hatte für eine starke Verqualmung gesorgt.

Gegen 4.40 Uhr dann ein größerer Einsatz in einem Haus der Diakonie, in dem Menschen mit Behinderung wohnen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an. Vier Bewohner wurden von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht. Es hatte in einem Müllraum gebrannt. Das Feuer war nach gut 40 Minuten gelöscht.