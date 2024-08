Plötzlich flogen Fäuste: Massenschlägerei in Flüchtlingsunterkunft

In einer Unterkunft von „Fördern & Wohnen“ ist es am Montagnachmittag zu einer Massenschlägerei gekommen. Mehrere Familien gingen aufeinander los – dabei wurde mindestens eine Person verletzt.

Zur Auseinandersetzung kam es gegen 17.30 Uhr in der Unterkunft an der Straße Schmiedekoppel (Niendorf). Nach ersten Erkenntnissen geriet zuerst eine Gruppe Kinder in Streit. Daraufhin mischten sich Eltern ein, dann wurde es handgreiflich. Insgesamt seien drei Familien daran beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Niendorf: Massenschlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Einsatzkräfte der Polizei eilten mit zahlreichen Streifenwagen zur Schmiedekoppel und trennten die aufgebrachten Familien. Ein Bewohner verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht. Der Rettungsdienst versorgte ihn.

Zu Festnahmen sei es vorerst nicht gekommen, sagte der Sprecher weiter. Den genauen Hintergrund der Schlägerei ermittelt nun die Polizei. (doe)