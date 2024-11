Massenkarambolage in Lohbrügge – mehrere Verletzte

Auffahrunfall in Lohbrügge: Am Sonntagnachmittag krachten an einer Ampelkreuzung gleich fünf Autos zusammen. Mehrere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfall kam es gegen 17.30 Uhr in der Habermannstraße: Dort standen mehrere Autos wartend an der Ampelkreuzung zum Bobzienweg, als plötzlich ein Audi auf einen BMW am Stauende auffuhr.

Drei leicht verletzte Personen

Durch den ersten Zusammenstoß wurde eine „Kettenreaktion“ ausgelöst, so ein Polizeisprecher. Insgesamt fünf Autos prallten in Folge aneinander. Laut eines Sprechers der Feuerwehr wurden bei dem Zusammenstoß drei Personen leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Leiche ohne Kopf am Elbufer gefunden: Auch die Mordkommission ermittelt

Da so viele Autos an dem Unfall beteiligt waren, war die Feuerwehr mit gleich vier Rettungswagen und einem Löschfahrzeug vor Ort. Die Habermannstraße blieb bis etwa 19 Uhr für die Aufräumarbeiten gesperrt. (mwi)