Massencrash auf Hamburger Verkehrsader – Vollsperrung

Großeinsatz in Wandsbek: Vier Autos sind am Donnerstagabend an einem Massencrash auf der Wandsbeker Chaussee beteiligt gewesen. Die Hauptverkehrsader wurde in beiden Richtungen voll gesperrt.

Gegen 17.41 Uhr hat sich der Unfall an der Wandsbeker Chaussee auf der Höhe Seumestraße nach Angaben der Polizei ereignet. Zuerst hieß es, dass eine Person in ihrem Wagen eingeklemmt war. Doch als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war das zum Glück nicht der Fall.

Massencrash auf der Wandsbeker Chaussee

Ein VW, ein Renault, ein Citroën und ein Mercedes AMG G-Klasse waren an dem Unfall beteiligt. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sind die Fahrerin des Citroën und der Fahrer des Mercedes ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Fahrer der anderen beiden Wagen wurden leicht verletzt vor Ort versorgt. Auch Straßenmobiliar wie ein Laternenmast und ein Parkautomat wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt vier Wagen waren an dem Unfall beteiligt. Marius Röer Insgesamt vier Wagen waren an dem Unfall beteiligt.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödlicher Unfall: Mann zwischen Haus und Hubsteiger eingeklemmt

Die Wandsbeker Chaussee ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. (abu)