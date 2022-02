Kiosk-Betreiber schlägt Angreifer in die Flucht – Polizei sucht Zeugen

Mit vorgehaltener Pistole: Am Donnerstagabend hat ein Mann versucht, einen Kiosk in der Famsen-Berne auszurauben. Der Inhaber schlug den Angreifer mit Pfefferspray in die Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 20 Uhr habe ein maskierter Mann den Kiosk in der Busbrookhöhe betreten, teilte die Polizei gegenüber der MOPO mit.

Überfall in Hamburg: Kioskbesitzer mit Pistole bedroht

Der Inhaber hat sich hinter dem Tresen befunden, als der Unbekannte seine Pistole zog und ihn aufforderte, die Kasse zu öffnen. Der Besitzer des Kiosks weigerte sich aber und ließ sich nicht von der Waffe einschüchtern, woraufhin der Täter selbst hinter den Tresen trat und Geld stehlen wollte, die Kasse blieb aber verschlossen.

„Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 55-Jährige ein Pfefferspray gegen den Angreifer einsetzte“, teilte die Polizei am Vormittag mit. Der Angreifer sei daraufhin ohne Beute in Richtung U-Bahnhof Oldenfelde geflüchtet. Der Kioskbesitzer blieb unverletzt.

Kiosküberfall in Farmsen-Berne: Polizei sucht Zeugen

Die alarmierte Polizei startete eine Großfahndung nach dem Täter, konnte ihn auch mit über einem Dutzend Streifenwagen im Einsatz aber nicht finden. Die Ermittler suchen nun Zeugen, der Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, schlank, er trug einen Vollbart und eine schwarze, längere Jacke mit ins Gesicht gezogener Kapuze und eine schwarze Hose mit seitlichen Streifen. Hinweise nimmt die Polizei unter (040) 4286-56789 entgegen.