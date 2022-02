Die Hamburger Polizei sucht zwei Männer, die am Dienstagmittag gegen kurz vor 13 Uhr am Georg-Raloff-Ring in Steilshoop einen Paketboten überfallen haben: Sie sollen den 24-Jährigen umgestoßen haben, nachdem der gerade ein Paket zugestellt hatte.

„Im weiteren Verlauf forderten die Männer die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels“, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Doch der Paktebote weigerte sich, gab den Schlüssel nicht her. „Im Anschluss flüchteten die Männer ohne Raubgut in unbekannte Richtung.“ Eine Fahndung mit vier Streifenwagen blieb am Dienstag erfolglos.

Paketbote bei Überfall in Hamburg von Täter-Duo verletzt

Die Täter werden als männlich und vermutlich jugendlich beschrieben. Einer soll sehr auffällig rote Sneaker getragen haben. „Der Geschädigte kam mit leichten Verletzungen zur vorsorglichen Behandlung in ein Krankenhaus“, so die Sprecherin. Hinweise zum Raubüberfall an die Polizei: Tel. 428 65 6789. (dg)