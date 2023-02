Maskierter Mann stürmt mit Messer in Tankstelle – Verkäuferin flieht

Dramatische Szene in Rahlstedt: Ein maskierter Mann ist am Sonntagabend mit einem Messer in eine Tankstelle eingedrungen und hat die Verkäuferin bedroht. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Gegen 21.30 Uhr betrat ein maskierter Mann die SB-Tankstelle Alter Zollweg / Bekassinenau, brüllte die Verkäuferin an und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen, so die Polizei zur MOPO. Dabei war er mit einem Messer bewaffnet, das er in der Hand hatte.

Hamburg: Tankstellen-Überfall mit Messer

Der Verkäuferin gelang die Flucht. Sie blieb unverletzt. Daraufhin habe der Mann die Kasse mit Gewalt geöffnet und einen kleineren Geldbetrag gestohlen. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Zivilfahndern blieb erfolglos.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und normal gebaut sein. Er trug einen grünen, knielangen Anorak mit Kapuze auf dem Kopf und ein dunkles Basecap. Der Mann sprach laut Polizei deutsch.

Zunächst übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26) die Ermittlungen, nun liegt der Fall bei den Beamten des örtlichen Raubdezernats (LKA 154). Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (ncd/dg)