Ein Streit in der S-Bahn eskalierte: Ein 29-jähriger Mann war am Samstagabend in der S3 Richtung Pinneberg unterwegs – ohne Maske. Als Fahrgäste ihn darauf ansprachen, bedrohte er sie und verletzte einen jungen Mann.

Nach Angaben der Polizei ist der 29-Jährige gegen 20.30 Uhr in die S-Bahn eingestiegen. Mehrere Fahrgäste, darunter eine 75-jährige Frau, baten den Mann, eine Maske aufzusetzen. Das lehnte er ab, bedrohte stattdessen die Frau und näherte sich ihr aggressiv. Auch einen 32-Jährigen, der sich schützend dazwischenstellte, bedrohte er. Als ein 20-jähriger Mann dazukam, eskalierte der Streit.

Hamburg: Masken-Muffel verletzt Fahrgast

Der Masken-Muffel schlug einer mitgeführten Bierflasche plötzlich den Hals ab – und fügte dem 20-Jährigen damit eine Schnittverletzung an der Wange zu. Anschließend flüchtete er aus der S-Bahn, die sich gerade im Bahnhof Veddel befand. Wenig später fand die Polizei den Mann an einer Bushaltestelle am Bahnhof, als er gerade in einen Linienbus steigen wollte. Der Mann mit der Schnittverletzung wurde zur Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten nahmen den 29-Jährigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Gegen den Mann laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. (mhö)