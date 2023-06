Mann zeigt Diebstahl an – und wird selber wegen Diebstahl gesucht

Da staunten vermutlich die Bundespolizisten nicht schlecht: Ein Mann (35) hat in der Nacht zu Montag einen Diebstahl an der Wache am Hauptbahnhof (St. Georg) angezeigt: Jemand habe ihm das Handy geklaut. Kurz darauf wurde er selber festgenommen.

Denn: Im Rahmen der Bearbeitung der von dem Mann aufgegebenen Strafanzeige wurden seine Personalien von den Beamten standardmäßig mit überprüft. „Dabei wurde ein überraschender Fahndungstreffer festgestellt“, so Bundespolizei-Sprecher Woldemar Lieder.

60 Tage muss der Mann nun ins Gefängnis

Der 35-Jährige sei nämlich zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. Es lag ein Haftbefehl gegen ihn vor – und das ausgerechnet wegen Diebstahls.

Er hatte eine offene Geldstrafe von 600 Euro bisher nicht bezahlt und konnte die Summe auch nicht in jener Nacht begleichen. Daher muss er nun ersatzweise für die nächsten 60 Tage ins Gefängnis. Die Ermittlungen bezüglich des gestohlenes Handys des Mannes dauern derweil an. (dg)