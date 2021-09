Ein Mann hat laut Polizei versucht, am Samstagmittag in ein Haus an der Straße Gutswisch einzubrechen – während die Besitzer da waren.

Das Ehepaar bemerkte einen Mann, der durch den durch den Garten ihres Hauses lief. „Nachdem dieser sich aus dem Blickfeld entfernt hatte, hörten die Eheleute plötzlich Geräusche an der Rückseite ihres Hauses“, so ein Polizeisprecher. „Als der Hausbesitzer seine Eingangstür öffnete, lief der Mann davon.“

Hamburg: Mann will in Haus einbrechen – Besitzer noch da

Später kam heraus, dass der Eindringling offenbar versucht hatte, über den Keller ins Haus zu gelangen – entsprechende Schäden am Kellerfenster deuteten darauf hin. Der Sprecher: „Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Zivilfahnder führte nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Täters.“

Der Täter soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein, ein dunkles Cap und einen hellen Turnbeutel bei sich getragen haben. Die Ermittlungen führt das für die Region Wandsbek zuständige Einbruchsdezernat (LKA 152). Die Beamten suchen dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 67 89. (dg)