Mann wehrt sich gegen Angreifer – und wird festgenommen

Der Angriff kam aus dem Nichts: Ein Mann ist am Donnerstagabend an der Süderstraße (Hamm) von einem anderen Mann attackiert worden. Seine Lebenspartnerin filmte die Tat.

Gegen 21:30 Uhr hatte der Mann ein Wohn- und Geschäftshaus in einem Hinterhof an der Süderstraße verlassen. Was er nicht wusste: Dort lauerte ihm ein Mann auf, der sofort begann, auf ihn einzuschlagen, als er durch die Tür trat – so schilderte es die Lebensgefährtin des Überfallenen gegenüber Reportern vor Ort.

Polizeibeamte mussten die beiden Männer trennen

Das Opfer wehrte sich gegen den Angreifer. In dem Tumult kamen offenbar sowohl Reizgas als auch ein Messer zum Einsatz. Beide Männer wurden verletzt und mussten von der Polizei getrennt werden.

Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Angreifer und brachten ihn ins Krankenhaus. Der überfallene Mann wurde nur leicht verletzt. Er wurde von der Polizei in Handschellen abgeführt und mit dem Streifenwagen zur nächsten Wache nach Hammerbrook gebracht. Warum der Mann festgenommen wurde, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Nach Angaben der Lebensgefährtin des Überfallenen gibt es in dem Haus schon länger Streit. Angeblich geht es dabei um Ungereimtheiten bei der Kündigung von Mietverträgen. Die Frau stellte den Einsatzkräften ein Video der Auseinandersetzung zur Verfügung, das sie mit ihrem Handy aufgenommen hatte. (ng)