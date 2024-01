Überfall in Hamburg: Erst fragten sie nach der Uhrzeit – dann zückten sie ein Messer

Unter einem Vorwand ist ein Lieferdienst-Fahrer von zwei Männern in Wilhelmsburg angehalten und überfallen worden. Die Kripo ermittelt – und sucht Zeugen.

Der Lieferdienst-Fahrer (18) war Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf der Neuenfelder Straße unterwegs, als er laut Polizei von zwei Männern – beide etwa 20 Jahre alt, der eine 1,80 Meter, der andere 1,70 Meter groß, einer schlank, der andere etwas korpulenter, beide komplett schwarz gekleidet – angesprochen wurde. „Sie fragten zunächst nach der Uhrzeit“, so ein Polizeisprecher.

Täter flüchten unerkannt

Dann soll einer, offenbar der Größere, ein Messer gezückt und den 18-Jährigen damit bedroht haben. Der Sprecher: „Er forderte die Herausgabe von Geld.“ Nachdem der 18-Jährige der Forderung nachkam, floh das Duo in Richtung Schwentnerring. Eine Fahndung der Polizei blieb ergebnislos. Die Täter entkamen.

Die Kripo übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten suchen Zeugen, die die Männer gesehen oder andere nützliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an: Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)